Tante cose da fare nel we 21, 22 e 23 novembre

VENERDI' 21 NOVEMBRE

- Biella, Palazzo Gromo Losa ore 21 "L'uomo delle Alpi, 1800 km sugli sci"

- Biella, Città Studi, "Acqua è vita"

- Biella, PEROSInRETE

- Donato, FdI incontra la Valle Elvo 18,30 in sede comunale

- Biella, Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero

- Sagliano, aperitivo musicale a favore di Fra Galdino

- Cossato, l'arma dei Carabinieri celebra la “Virgo Fidelis” alle ore 17.00 nella chiesa di santa Maria dell'Assunta

- Biella, ore 18 presidio per chiedere la liberazione dei bambini ucraini deportati in Russia

- Pettinengo, convegno "Alberi in città", auditorium Villa Piazzo

- Biella, nella Sala Eventi MAILAB all'interno del negozio Maiser, ospiterà un evento speciale di Solchi & Parole dedicato ai Joy Division h 18,30

- Andorno, Giulio Pavignano presenta l'ultimo libro “DIECI GIORNI ALLA FINE” ore 21 in biblioteca

- Biella Oropa, Festa della Presentazione di Maria al Tempio, alle ore 10.15 avrà inizio la processione alla quale seguirà alle ore 10.30 la santa Messa presieduta dal Vescovo Farinella, nella Basilica Antica.

- Vigliano, in occasione degli eventi dedicati alla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, alle 21, andrà in scena al teatro Erios di Vigliano Biellese “Il mistero della luna scomparsa. Per non dimenticare Franca Rame”

- Ronco Biellese - salone della Scuola Elementare, via Roma 50 alle 20,45 Luca Belis presenta il reportage fotografico: Bangladesh il paese galleggiante

- Cossato, Teatro Comunale alle 20,45 LA TIGRE

- Biella, La Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, in collaborazione con la Città di Biella, il DocBi – Centro Studi Biellesi e la Fondazione Accademia Perosi, presenterà alle 21, a Biella, presso la Basilica di San Sebastiano, il restauro del dipinto Trinità e angeli musicanti della pittrice Orsola Maddalena Caccia (Moncalvo, 1596 - 1676).

- Biella, Alberto Marcomini ospite a MeBo museum

- Cerrione, Il Fotogruppo Riflessi di Occhieppo Superiore, su invito del Comune di Cerrione, presenterà Emozioni Fotografiche alle ore 21 presso il Centro Polivalente di Vergnasco, in piazza Banino. L’iniziativa prevede una proiezione di audiovisivi a tema libero, realizzati e curati dai soci del gruppo.

- Cossato, inaugurazione mostra promossa dal Comando Provinciale Carabinieri di Biella col patrocinio del Comune di Cossato “NEI SECOLI FEDELE - I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” ore 16.00, ingresso Uffici Comunali di P.zza E. Tempia - Cossato

SABATO 22 NOVEMBRE

- Valdilana, I giovani raccontano il patriarcato 20,45

- Viverone, via Umberto I°, 107 dalle 10,30 in biblioteca letture animate "La Notte dei Pupazzi"

- Biella, Laboratori di Salute “InFormati Bene”

- Gaglianico, Uniamoci contro la violenza, spettacolo dalle 21

- Casapinta, “Una passeggiata nel Bosco Animato”, lungo i sentieri del Lago delle Piane, rivolta a bambini, famiglie e a chiunque ami la natura.

- Candelo, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, la 43° edizione dell’incontro di canto corale “Cunta ‘na storia”

- Biella via Italia, manifestazione contro la violenza sulle donne "Disarmiamo il patriarcato", davanti Feltrinelli

- Biella, auditorium Sella presentazione del libro "Condividere il bene"

- Candelo, "Accendiamo l'albero di Natale" 17,30

- Biella, Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero, Villaggio di Babbo Natale dal 22/11/2025 al 14/2/2026 Piazza V.Veneto

- Veglio, è in programma una serata che ha come obiettivo quello di raccogliere vecchi video amatoriali riguardanti il comune di Veglio per creare un DOCU-VIDEO Veglio con immagini della sua storia.

- Sordevolo concerto nella chiesa di sant'Ambrogio ore 20

- Biella, PREMIO “BIELLA LETTERATURA E INDUSTRIA” CERIMONIA DI PREMIAZIONE ore 17.00 AUDITORIUM CITTÀ STUDI

DOMENICA 23 NOVEMBRE

- Cossato, inaugurazione nuova panchina rossa 10,30

- Candelo, Borgo di Babbo Natale

- Oropa, via Santuario di Oropa 480, dalle 11 Visite guidate

- Pollone, Parco Burcina, via A. Botto, Foliage: i colori dell'autunno nel biellese

- Biella, appuntamento per l’Orchestra Filarmonica Biellese, storica formazione fondata nel 1971 dal Maestro Emilio Straudi. L’ensemble sarà protagonista della XXXVIII rassegna concertistica Ad Maiorem Dei Gloriam alle ore 16

- Sordevolo, Mercatino degli Angeli

- Biella, Pista di Pattinaggio dal 14/11/2025 al 25/01/2025 Piazza Mons. Carlo Rossi, Battistero , Villaggio di Babbo Natale dal 22/11/2025 al 14/2/2026 Piazza V.Veneto

MOSTRE

- Pettinengo, C osmogonie. Il giardino segreto , la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre

- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.

- Biella, cantinone mostra Stefano Ceretti "Ritratti allo specchio" fino al 10/12

- Biella, la Biblioteca Civica dal 21 novembre al 14 dicembre ospiterà la Mostra Fotografica dedicata ai 125 anni della Associazione Polisportiva Dilettantistica “Pietro Micca” e al 70° Anniversario della Festa della Neve. L’inaugurazione si terrà venerdì 21 novembre alle 18.

- Sordevolo, mostra Giorgio Marinoni