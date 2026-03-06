Benna per la festa della Donna

Il Comune di Benna propone all'interno della rassegna "Città per le donne 2026" per oggi venerdì 6 marzo alle ore 18,30 presso il salone Sport Folclore un incontro dal titolo “La Madre e la Spiritualità”.

I volontari dell’Associazione Sahaja Yoga Italia A.p.s che cura l’evento, racconteranno del culto della Dea dalla preistoria ai nostri giorni.

Seguirà poi l’esperienza pratica del risveglio dell’energia spirituale femminile che ci ha creati e che porterà in uno stato di gioia e di pace interiore.