Fratelli d'Italia, prosegue il tour referendario nel Biellese: nuove tappe in programma

Riceviamo e pubblichiamo:

“Prosegue senza sosta il viaggio del camper di Fratelli d’Italia attraverso la provincia di Biella. Da giovedì 12 a sabato 14 marzo, i militanti e gli esponenti del Partito guidato da Giorgia Meloni incontreranno i cittadini nelle piazze e nei mercati per illustrare i contenuti del Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo e le ragioni del SÌ alla Riforma della Giustizia.



Il tour toccherà capillarmente il territorio, partendo dai mercati di Verrone, Brusnengo e Candelo, fino ad arrivare nel cuore del capoluogo, a Biella, con l'obiettivo di riportare la politica tra la gente e rispondere ai dubbi degli elettori.



Votare SÌ il 22 e 23 marzo significa sostenere una riforma storica che mira a rendere la giustizia italiana più equilibrata, trasparente e vicina al cittadino. I punti cardine della proposta di Fratelli d’Italia sono:



Separazione delle carriere: Distinguere nettamente chi accusa (PM) da chi giudica (Giudice). Solo così si garantisce la terzietà del magistrato, assicurando che il cittadino sia processato da un giudice "super partes", come previsto dallo spirito originario della Costituzione.



Stop allo strapotere delle correnti: Attraverso il sorteggio dei componenti del CSM, si vuole scardinare le logiche spartitorie e il sistema delle "correnti", premiando il merito e l’imparzialità.



Alta Corte Disciplinare: L’istituzione di un organo esterno e indipendente per le sanzioni disciplinari garantirà che chi sbaglia risponda dei propri errori, senza che la magistratura debba "giudicare se stessa".



Efficienza e Garanzie: Una giustizia più chiara nei ruoli è una giustizia che funziona meglio, riducendo le storture ideologiche e garantendo tempi più certi per i processi".



Di seguito il calendario delle tappe

Giovedì 12 marzo



Verrone: ore 09:00 e 11:00 presso il mercato di Piazza Alpini d'Italia.



Massazza: ore 14:00 in Via Castello (Municipio).



Benna: ore 16:00 in Via Nazario Sauro (Giardini dei Benedettini).



Venerdì 13 marzo



Brusnengo: ore 09:00 e 11:00 presso Piazza del Mercato.



Lessona: ore 14:00 in Piazza Mario Graziola.



Gaglianico: ore 16:00 in Piazza Repubblica.



Sabato 14 marzo



Candelo: ore 09:00 e 11:00 presso Via Cimitero (area mercato).



Biella: ore 14:00 e 16:00 in Piazza Marta (presidio con gazebo).