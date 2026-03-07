Candelo ospita l'esposizione di quadri "DONNE"

Proseguono a candelo 5 appuntamenti facenti parte del Progetto: “IL SABATO DEL RICETTO” a cura di CULTURALMENTE

Il primo sarà oggi sabato 7 marzo alle ore 15,30. Si parlerà di GEOPOLITICA e finanza personale. Relatore: Massimo Terreo ( European Accredited Strategic Advisor - già Dirigente di Unicredit e Banca Generali, specializzato nella gestione del risparmio e dei patrimoni)-

L' 8 marzo e il 15 marzo – “ DONNE” esposizione di quadri a tema per la Festa della Donna Orari di apertura : 10-12 e 15-18 , alle Signore presenti un gentile omaggio.

Altri appuntamenti in calendario sono previsti il 14 marzo – CORSO di FENG SHUI (dalle 14,30 alle 17) a cura di Elena Antoniotti * e Michela Silvestri ** (*da oltre 20 anni studio il mondo olistico, occupandosi soprattutto di riflessologia, floriterapia e iridologia) (** da anni insegnante di tecniche energetiche, come il Reiki, e operatrice olistica): il 21 marzo , ore 16 , Gruppo di Lettura su temi di Filosofia , coordinato dal Prof. Antonio Rinaldis (Docente e Autore di libri tra i quali “Brevi lezioni di Filosofia” e “Nuove lezioni di Filosofia” che verranno letti e commentati). Numero minimo partecipanti : 10 . 28 marzo , ore 15,30 - Il nuovo rischio invisibile : la stabilità che non c’è più sempre a cura di Massimo Terreo L’ingresso a tutti gli eventi sarà gratuito (tranne il Corso di Feng Shui per il quale è previsto un contributo) previa prenotazione al 3345772743 (anche whatsapp).