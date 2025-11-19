Veglio, una serata per salvare la memoria del paese: al via la raccolta dei video storici

Sabato 22 novembre a Veglio è in programma una serata che ha come obiettivo quello di raccogliere vecchi video amatoriali riguardanti il comune di Veglio per creare un DOCU-VIDEO Veglio con immagini della sua storia.I video vhs, celluloide o nastri magnetici, verranno digitalizzati per ricercare le sequenze utili al Docu-Video che verrà proiettato fra un anno circa.
La serata inizierà con il racconto interpretato da attori, la vita tra alpeggi e fabbriche dal 1800 fino al 1968 ( alluvione), mentre nella seconda parte della serata verrà proiettato un filmato creato dal Consigliere Comunale Danilo Fornasier insieme al cameramen Coltro Ruggero con interviste ad alcuni "vecchi" del paese tra cui anche il Ministro Gilberto Pichetto Fratin.
"Con il sindaco Marzolla - spiega Fornasier - abbiamo invitato il Presidente della Provincia Ramella, il presidente comunità Montana, il Sindaco di Valdilana ed altre illustri personaggi. Gilberto Pichetto non potrà presenziare a malincuore per un impegno istituzionale in Brasile . Gli attori biellesi hanno dato loro disponibilità convinti del progetto".
L'appuntamento è al salone Enal.