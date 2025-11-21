A Biella il Festival Mano a Farfalla 2025

Grande appuntamento nel fine settimana a Biella con il Festival Mano a Farfalla 2025 dal 22 al 29 novembre. L'evento inizierà con il concerto di Giovanni Nesi, straordinario pianista toscano che, a causa dell’insorgere di una distonia focale alla mano destra, eseguirà un recital per pianoforte classico al Duomo di Biella con la sola mano sinistra. Lo spettacolo, intitolato #LeftHand, inizierà nella serata di sabato 22 alle ore 21.00. E’ possibile prenotarsi scrivendo a info@manoafarfalla.it.

Il Festival, che dall’anno scorso unisce musica e divulgazione medico-scientifica, un unicum sul territorio provinciale, proseguirà martedì e mercoledì prossimo, 25 e 26 novembre, a Città Studi, nella Sala Seminari, dove sono in programma due talk-show. Il primo, “I bisogni del caregiver”, affronta il tema del ruolo di chi assiste una persona malata e a parlarne saranno il Dott. Debernardi, noto geriatra, la Dott.ssa Borrione, infermiera, la Dott.ssa Fiore, assistente sociale e docente universitaria, il Dott. Rossi, psicologo e la Dott.ssa Gardin, terapista occupazionale. Nel secondo, intitolato “Senza Tremori”, Ettore Macchieraldo, Luciano Manicardi, monaco della Comunità di Bose e la Dott.ssa Luisa Dodaro, psicoterapeuta, si confronteranno sull’approccio che le persone hanno o possono avere dopo la diagnosi di malattia cronica. A seguire sarà proiettato il documentario “Senza Tremori” di Grazia Licari.

Sabato prossimo il Festival Mano a Farfalla si concluderà con il grande concerto di Ron, uno dei più grandi e apprezzati cantautori italiani, nell’Auditorium di Città Studi. L’evento è sold-out, ma nuove disponibilità last-second saranno eventualmente comunicate dagli organizzatori sui loro canali social.

La manifestazione è realizzata dall’APB Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, con il contributo della Fondazione CRBiella (bando CulturHUB) e della Regione Piemonte, con il patrocinio di Provincia, Comune e ASL di Biella, con la collaborazione di CTV Centro Territoriale per il Volontariato delle Province di Biella e Vercelli, Associazione Reloaders e Movimento Lento APS.