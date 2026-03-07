E' emergenza di senza fissa dimora: all'asta opere di artisti e fotografi biellesi per raccogliere fondi

Organizzata dal gruppo di coordinamento del progetto Emergenza Freddo, tavolo di cui fanno parte i numerosi soggetti firmatari del protocollo d’intesa che lo realizzano da 14 anni nel nostro territorio, l’asta benefica ha lo scopo di raccogliere fondi per l’edizione di quest’anno che ha esordito lo scorso 20 novembre e che quest’anno ha particolari esigenze di supporto da parte di donatrici e donatori, in ragione dell’elevato numero di persone senza fissa dimora che stanno trovando ricovero notturno grazie al progetto e alla quarantina di posti aggiuntivi messi a disposizione. Da quest’anno il servizio è reso ancora più efficace dai nuovi spazi della “Pronta accoglienza notturna” e dell'attiguo “Centro servizi per il contrasto alla povertà” in via Belletti Bona.



Come sempre, da quando il progetto è iniziato 14 anni fa, sarà l’associazione di volontariato "La rete" a raccogliere le donazioni, sotto forma di offerte per le opere all’asta, con il supporto del CTV - Centro Territoriale per il Volontariato di Biella e Vercelli. L’asta è resa possibile anche grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella che ha contattato e coinvolto numerosi artisti o eredi di artisti scomparsi che negli anni hanno esposto allo Spazio Cultura di via Garibaldi e che hanno donato con generosità le loro opere.



Saranno battute con base d’asta di 100€ uguale per tutte e rilanci da 10€ circa 30 opere di artisti e fotografi biellesi: Daniele Basso, Bruno Beccaro, Massimo Premoli, Piero Crida, Emmanuela Zavattaro, Alessandra Lanza, Diana Carolina Rivadossi, Fulvio Platinetti, Placido Castaldi, Franca Reivella, Ido Novello, Celso Tempia, Romolo Ubertalli, Mario Vineis, Ettore Olivero Pistoletto, Antonio Zanolo Gastone Cecconello, Manuele Cecconello, Alberto Barbera, Sergio Ramella e altri autori e autrici che si stanno aggiungendo in queste ore per completare la ricca dotazione di lotti offerti al pubblico. Ci saranno anche alcune “mistery box” contenenti libri recenti di storia e cultura locale.

Le opere assegnate non verranno consegnate fino al versamento dell’offerta stabilita; durante la serata verranno registrate soltanto le promesse di donazione che andranno poi successivamente finalizzate.

Battitore d’asta sarà Marco Cassisa che da diversi anni cura le iniziative di raccolta fondi destinate a sostenere il progetto Emergenza Freddo biellese, coadiuvato dagli interventi musicali del pianista jazz Alessio Pagliero.