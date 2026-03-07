Pattini a rotelle: a Biella il Campionato Regionale Pista per le categorie Giovanissimi ed Esordienti

Bi Roller porta ancora una volta le gare di pattinaggio a rotelle a Biella. Domani domenica 8 marzo al Palapajetta si svolgerà il Campionato Regionale Pista per le categorie Giovanissimi ed Esordienti.

A pochi mesi di distanza dall’ultima gara del Circuito Nord Ovest che si era svolta sempre al Palapajetta ai primi di ottobre, ancora una volta, i giovani atleti del pattinaggio piemontese dagli 8 agli 11 anni si contenderanno il podio sul parquet biellese.

La gara inizierà alle 14 e l’accesso è libero per chi volesse assistere allo spettacolo sportivo: una bella occasione per le famiglie biellesi per scoprire uno sport bellissimo, adatto a bambini e bambine a partire dai 3 anni, che aiuta l’equilibrio e la coordinazione, migliorando la propriocezione, stimola la tonificazione muscolare e migliora la postura.

La passione per le rotelle accomuna i giovani pattinatori piemontesi che con la gara di domenica inizieranno la stagione agonistica che proseguirà fino a fine settembre.

Poi la domenica successiva, il 15 marzo, sarà la volta dei Campionati Regionali Strada per tutte le categorie, dai Giovanissimi ai Master, e poi quella successiva dei Campionati Regionali Pista per le categorie dai Ragazzi 12 ai Senior che si svolgeranno alla pista della Colletta a Torino.

Intanto nello scorso week end sei atleti Bi Roller sono stati impegnati ai Campionati Italiani Indoor a Pescara, il primo appuntamento della stagione, conquistando dei buoni risultati: Michele Rocchetti, categoria Junior, ha concluso la gara lunga 5000 metri a punti in 13’ posizione e in 18’ posizione nella 1000 metri. Annibale Sangiorgi, Senior 1’ anno, ha fatto un buon tempo sul giro chiudendo in 20’ posizione mentre Achille Sangiorgi, appena dietro, ha ottenuto la 25’ posizione in classifica. Sfortunata Susanna Rocchetti, Senior che a causa di una caduta non è riuscita a concludere la gara di 1000 metri. Brave Matilde Zanchetta e Matilde Granitzio, categoria Junior che hanno corso le loro gare e in più hanno portato a conclusione con successo anche la staffetta americana.