Andorno, odore di gas in un’abitazione: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento nella tarda mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, ad Andorno Micca, in via Matteotti, per una segnalazione di odore di gas all’interno di un’abitazione.

Intorno alle 12.30 un residente, dopo aver avvertito il forte odore, ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche del caso.

Gli accertamenti hanno confermato una dispersione di gas. I pompieri hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza il locale, eliminando la criticità.

Non si sono registrati feriti né ulteriori problemi per la sicurezza. La situazione è stata riportata alla normalità.