Orchestra Filarmonica Biellese in concerto: “Ad Maiorem Dei Gloriam”

Nuovo appuntamento per l’Orchestra Filarmonica Biellese, storica formazione fondata nel 1971 dal Maestro Emilio Straudi. L’ensemble sarà protagonista della XXXVIII rassegna concertistica Ad Maiorem Dei Gloriam domenica 23 novembre, alle ore 16, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Filippo, nel cuore di Biella.

Sotto la guida del Maestro Manuel Filisetti, l’orchestra – formata da una trentina di elementi e arricchita dalla presenza di numerosi giovani musicisti – proporrà un programma che attraversa alcune tra le più significative pagine del repertorio classico. In scaletta figurano celebri composizioni di Mozart, Bizet, Verdi e Bach, a testimonianza della vocazione dell’ensemble alla diffusione della musica colta e alla valorizzazione dei grandi autori della tradizione europea. L’ingresso al concerto è libero, un’opportunità per la cittadinanza di avvicinarsi alla musica orchestrale e di sostenere una realtà biellese che da oltre cinquant’anni contribuisce alla crescita culturale del territorio.