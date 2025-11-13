Biella, “L’uomo delle Alpi: 1800 km sugli sci”: l'incontro a Palazzo Gromo losa

Venerdì 21 novembre alle ore 21.00, presso l’Auditorium Palazzo Gromo Losa di Biella, l’associazione “La Bufarola” presenta l’incontro con Paolo Rabbia, protagonista di un’avventura straordinaria: “L’uomo delle Alpi: 1800 km sugli sci”.
Durante la serata, Rabbia ripercorrerà la prima traversata assoluta invernale dell’arco alpino con gli sci, compiuta dal 29 dicembre 2008 al 28 febbraio 2009, sulle orme di Walter Bonatti.
Un viaggio di 1.800 chilometri attraverso l’intera catena alpina, dal Monte Mangart in Slovenia fino a Garessio, in Piemonte, realizzato in inverno e in solitaria.
L’incontro è a ingresso libero.