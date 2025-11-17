Cunta ‘na storia, a Candelo una serata dedicata al canto corale

Si svolgerà a Candelo sabato 22 novembre, alle ore 21, nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, la 43° edizione dell’incontro di canto corale “Cunta ‘na storia”, organizzato dal Coro Biellese La Campagnola e dal locale Circolo San Lorenzo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, che vedrà la partecipazione, oltre che della compagine biellese, diretta da Simone Capietto, anche della Corale “Candelo in coro” diretta da Stefania Vola, del Coro “L’Escabot” delle valli Grana e Stura, diretto da Fabrizio Simondi, e del Gruppo corale “La reis” di San Damiano Macra, guidato da Andrea Einaudi.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, affonda le sue radici nella passione per questo tipo di approccio musicale e risale al 1980 con le seguenti denominazioni: dal 1980 al 2004 “Rassegna città di Cossato”; dal 2004 al 2019 “incontro corale Angelo Rondon”, musicista, ricercatore, armonizzatore, compositore di brani biellesi; dal 2014 ad oggi, invece, “cunta ‘na storia”.