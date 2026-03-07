Tante cose da fare oggi sabato 7 e domani 8 marzo

Sabato 7 marzo

- Ponzone, film Cine Giletti ore 21

- Brusnengo, inaugurazione di “MATER 2”

- Masserano, riapre il Polo Museale Masseranese.

- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico

- Candelo, esposizione di quadri DONNE presso la sede di Culturakmente al Ricetto Orari di apertura : 10-12 e 15-18 , alle Signore presenti un gentile omaggio.

- Candelo, sede Culturalmente al Ricetto, ore 15,30– GEOPOLITICA e finanza personale Relatore: Massimo Terreo ( European Accredited Strategic Advisor - già Dirigente di Unicredit e Banca Generali, specializzato nella gestione del risparmio e dei patrimoni)

- Masserano, polivalente, cena con pasta Amatriciana preparata da cuochi Amatrice in occasione della Festa della Donna dalle 19,30

- Oasi Zegna, in occasione della Festa della Donna la pista sarà aperta dalle 18:30 alle 20:30

- Candelo, Hackathon

- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.

- Biella, Giardini Zumaglini, laboratorio dalle 12 "Le nostre vite valgono perciò noi lottiamo"

- Biella, Ore 10.00–12.00 Le nostre vite valgono perciò noi lottiamo Laboratorio di arte collettiva. A cura di Le Parole Fucsia Giardini Zumaglini – Biella

- Biella, Ore 9.00 e 18.00 Le donne come protagoniste – raccolta firme. Per la campagna di Amnesty International A cura di Amnesty International Biella Via Italia, Portici del Comune – Biella

- Quaregna Cerreto, cover band Lucio Battisti al polivalente concerto dalle 21

- Pralungo, serata in ricordo Erika Preti al Polivalente

- Vigliano, Ore 16.00 Meet the writer Incontro con autrice e presentazione del libro “Filosofe. Dieci donne che hanno ripensato il mondo”. A cura di Liceo di Cossato e Comune di Vigliano Biellese Biblioteca Civica Aldo Sola – Vigliano Biellese

- Biella, alle ore 21, presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi 70, si terrà “Lo sguardo delle donne”, una serata di proiezione di fotografie provenienti dall’Archivio Corona dedicate alle donne del Novecento a Tollegno.

- Gaglianico, auditorium concerto Arbej dalle 21

- Sagliano, frazione Passobreve, come da tradizione torna il mitico Risotto

- Alchemica Festival

- Biella, Iron Maiden - Live After Death, Il miglior disco dal vivo della storia della musica Rock? Un evento a cura di Luca Pasquadibisceglie ore 19,00 Cigna Dischi

- Biella, alle ore 21.00, la sede del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in via Galileo Galilei 11 a Biella, aprirà le sue porte a una serata speciale dedicata alle Feminas, nel segno della Festa della Donna.

Domenica 8 marzo

- Ponzone, film Cine Giletti ore 16

- Cossato, Velvet Cafè, festa internazionale della Amatriciana. Alle 11 show cooking per la preparazione del piatto, dalle 12 distribuzione

- Masserano, riapre il Polo Museale Masseranese

- Andorno, Fagiolata Alpina de “La Cricca d'Andrach Söta”

- Cavaglià, 53° edizione del Carnevale Benefico

- Biella, Le note di Mozart a palazzo Ferrero concerto Chromatic Chamber Orchestra

- Ponderano, mercatino in piazza Alpini d'Italia dalle 8,30

- Alchemica Festival

- Cossato, Teatro Comunale, dalle 18 A SANTHIÀ NON SI VEDE UN KANSAS

- Oropa, dalle 11 Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali

- Biella, Cossila San Grato, Trail Valle Oropa

- Sandigliano, Santo Stefano SPA Relais, in occasione della Festa della Donna, torneo benefico a favore associazione Gomitolo Rosa. Giocatori e giocatrici capaci, come anche alle prime armi, si "scontreranno" in un torneo carico di significato e buone intenzioni.

- Ponderano, passeggiata ecologica ritrovo 15 piazza della chiesa

- Coggiola, una mostra d'arte per la ricorrenza dell'8 marzo.



- Pettinengo, evento Pace e Futuro "Siamo tutti sotto uno stesso cielo", ore 17 a villa Piazzo

- Gifflenga, Ore 9.30 Just The Women I Am Camminata/corsa non competitiva – 5 km A cura di Comune di Gifflenga Gifflenga Village

- Vigliano, Ore 14.00 La vita corre… Noi camminiamo insieme Camminata non competitiva a sostegno della Casa rifugio per donne vittime di violenza di genere. A cura di Comune di Vigliano Biellese, Podistica Vigliano, Pro Loco Vigliano. Pro Loco, Via Largo Stazione 14

- Candelo, Ore 15.30 A mani nude e cuore aperto Recitazione testi ed esposizione opere artistiche A cura di Biblioteca di Candelo e Associazione Orizzonti creativi. Centro Culturale Le Rosminiane

- Valdengo, pranzo al polivalente per la festa della Donna

- Salussola, Eccidio, 9,30 ritrovo presso il municipio, 9,45 alzabandiera, 10 santa Messa, 10,45 corteo per vie paese

- Borriana, Camminiamo Unite arriviamo lontano, camminata benefica piazza don Guido Gatto dalle 14,30, evento Paviol

- Quaregna Cerreto, ore 12.00 Fabrizio Berardi ambasciatore Associazione Albergatori e Ristoratori -ARAM presso la cucina del Centro Polifunzionale uno show cooking per Amatriciana

MOSTRE

- Biella, mostra "L'inverno grande artista" presso sala convegni Cassa di Risparmio di Biella fino al 6 aprile

- Vigliano, in Biblioteca mostra dedicata a Bea di Vigliano Biellese, fino a martedì 31 marzo, negli orari della Biblioteca: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.

- Verrone, mostra “NEI SECOLI FEDELE. I Carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri” curata dalla dottoressa Claudia Ghiraldello. Sarà aperta, dal lunedì al sabato, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14.30 alle 16.30, fino al 7 marzo 2026 con ingresso libero.

- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles” , fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

- Biella, BI-BOx Art Space, via Italia 38, dalle 18,30 KOMOREBI | Mostra di Martina Cioffi, Maria Elisabetta Novello e Michela Pomaro

- Sordevolo, Villa Cernigliaro Ma/Donne Mobilitazione arte contemporanea dall' 8 marzo fino al 12 aprile. Vernissage 8 marzo ore 16.