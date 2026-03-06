 / CULTURA E SPETTACOLI

CULTURA E SPETTACOLI | 06 marzo 2026, 07:40

Al poeta biellese Luca Stecchi il Premio Eccellenza alla Carriera 2026

La cerimonia sarà il 18 aprile

Lo scorso 24 febbraio al poeta scrittore biellese Luca Stecchi è stato assegnato il Premio Eccellenza alla Carriera 2026 nell'ambito del Premio Internazionale Letterario “Omaggio a Pasolini” promosso con il patrocinio di diverse realtà culturali internazionali tra cui il Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse”, l’Associazione Culturalmente Toscana e dintorni, la Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e il CIESART. 

Il riconoscimento intende valorizzare figure di rilievo nel mondo della letteratura e della cultura.

La cerimonia di conferimento si terrà sabato 18 aprile alle ore 16 a Roma, presso i saloni in piazza dei Sanniti 44 a Roma, quindi il pranzo è stato organizzato presso un ristorante luogo simbolico della tradizione culturale romana e luogo caro a Pasolini, dove lo stesso si intratteneva per diversi scambi di cultura 

Durante l’evento sarà letta la motivazione ufficiale del premio e si svolgeranno momenti di approfondimento dedicati alla figura del poeta e intellettuale Pier Paolo Pasolini, a cui il premio è intitolato, oltre a intermezzi musicali.

Il Premio è guidato da una presidenza composta da Patrizio Avella e dalla poetessa e critica letteraria Marina Pratici, già candidata al Premio Nobel per la Letteratura, figura di riferimento nel panorama culturale contemporaneo.

s.zo.

