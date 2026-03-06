Gli Arbej in concerto a Gaglianico

Nuovo concerto per gli Arbej, una delle band più longeve del Biellese che suonano insieme da 27 anni. Finora hanno composto una cinquantina di canzoni, quasi tutte raccolte nei tre dischi incisi: La mia terra (2003), Maramanc (2006) e Cunvint (2019), album celebrativo dei 20 anni del gruppo.

Da allora sono nate nuove canzoni che al momento non appaiono in nessun cd. Nella serata di sabato 7 marzo, alle 21, all'Auditorium di Gaglianico, sarà presentato un repertorio che copre tutta la loro attività musicale. L'ingresso è gratuito.