Golf e solidarietà: al via l’AMRI 2026 Charmity Tournament a Cavaglià

Giornata all’insegna dello sport e della solidarietà quella di domani sabato 7 marzo 2026 presso il Golf Club Cavaglià, dove si terrà la prima prova dell’AMRI 2026 Charmity Tournament, iniziativa benefica promossa da AMRI (Associazione per le Malattie Reumatiche infantili).

Lo slogan dell’evento, “Il tuo swing per la ricerca”, racchiude lo spirito della manifestazione: unire la passione per il golf al sostegno della ricerca scientifica. Il torneo si disputerà con formula Stableford su 18 buche e sarà articolato in tre categorie, con premi previsti per il primo e secondo classificato netto di categoria e per il primo classificato lordo.

Oltre alla competizione sportiva, la giornata prevede anche un momento di solidarietà con l’estrazione di una lotteria benefica al termine della gara, il cui ricavato sarà destinato alle attività di ricerca sostenute dall’associazione.

Amri è un’associazione di volontariato e solidarietà che dal 1992 opera a favore dei bambini affetti da malattie reumatiche in collaborazione con il team scientifico dell’Istituto Gaslini di Genova guidato dal dott. Marco Gattorno e dalla sua equipe, con la rete internazionale di ricerca sulle patologie reumatiche infantili Printo (Pediatric Rheumatology International Trial Organization) e le altre associazioni familiari dell’European Network for Children with Arthritis Enca