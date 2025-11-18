Cerrione, il Fotogruppo Riflessi porta in scena “Emozioni Fotografiche” a Vergnasco FOTO

Il Fotogruppo Riflessi di Occhieppo Superiore, su invito del Comune di Cerrione, presenterà Emozioni Fotografiche venerdì 21 alle ore 21 presso il Centro Polivalente di Vergnasco, in piazza Banino. L’iniziativa prevede una proiezione di audiovisivi a tema libero, realizzati e curati dai soci del gruppo.
Durante la serata saranno presentati i lavori di: Dario Mezzo, Marco Bocca, Franca Mosca, Franco Fazzari, Raffaele Filippi, Piero Giusio, Laura Viaro, Pierangelo Rosset, Pietro Monteleone, Piercarlo Bocca e Gianna Badà.
Un appuntamento dedicato all’immagine e alla creatività, aperto a tutti gli appassionati di fotografia e non solo.