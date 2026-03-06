Mongrando, nuovo appuntamento per il Carnevale di San Michele

Appuntamento da non perdere del Carnevale di San Michele, a Mongrando. Domani, sabato 7 marzo, alle 19.30, in via Truccobello 6, si terrà la cena frittata con fagiolata e aperitivo a base di cocktail mimosa proprio per la Festa della Donna. Un'occasione per trascorrere tutti assieme un bel momento di comunità.
In Breve
giovedì 05 marzo
mercoledì 04 marzo
martedì 03 marzo
lunedì 02 marzo
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Scuola Pallavolo Biellese, nuova sfida in esterna: prova a Torino
Impegno in trasferta per la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese Monteleone Trasporti. La...