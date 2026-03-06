 / Valle Elvo

Mongrando, nuovo appuntamento per il Carnevale di San Michele

Appuntamento da non perdere del Carnevale di San Michele, a Mongrando. Domani, sabato 7 marzo, alle 19.30, in via Truccobello 6, si terrà la cena frittata con fagiolata e aperitivo a base di cocktail mimosa proprio per la Festa della Donna. Un'occasione per trascorrere tutti assieme un bel momento di comunità. 

