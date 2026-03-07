Ponderano, presto il taglio del nastro dell'area camper

Ponderano a breve avrà una sua area camper. In questi giorni è stato fatto il collaudo delle opere, quindi tra qualche settimana il biellese potrebbe avere un'area camper a disposizione in più.
I lavori in strada Antica per Biella erano iniziati lo scorso novembre, un intervento atteso e inserito nel piano amministrativo dell’attuale giunta.
Entusiasta il sindaco Roberto Locca, che conferma la volontà dell’amministrazione di puntare su turismo e accoglienza: "Si tratta di un intervento previsto nel nostro programma elettorale, volto ad incrementare la visibilità del territorio ponderanese e agevolare il turismo itinerante con l’offerta di un’area camper gratuita al passo con i tempi", afferma il primo cittadino.