Furto a Camburzano: 10mila euro in oro e orologi

Hanno rubato orologi e monili in oro, per un valore di circa 10mila euro.

Nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo, un cittadino di Camburzano ha allertato i Carabinieri a causa di un furto nella sua abitazione. La pattuglia, in compagnia del proprietario, ha effettuato un sopralluogo per ricostruire la dinamica della vicenda. Dalle prime ricostruzioni sembra che i ladri, dopo aver divelto la rete metallica che delimita il giardino, si siano introdotti forzando una porta finestra e introducendosi nella camera da letto.

I locali sino stati messi a soqquadro e risultano spariti monili in oro e diversi orologi, per un valore stimato di circa 10mila euro. I malviventi avrebbero inoltre sradicato la centralina dell’antifurto, senza riuscire a disattivarlo.