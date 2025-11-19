Pettinengo, “Alberi in città: strumenti e attori per una gestione integrata”: appuntamento a venerdì 21

Si terrà venerdì 21 novembre 2025, dalle 8.00 alle 17.30, presso l’Auditorium di Villa Piazzo, in via G.B. Maggia 2 a Pettinengo, il convegno dal titolo “Alberi in città: strumenti e attori per una gestione integrata”. Una giornata di studio dedicata al ruolo del verde urbano, alla gestione consapevole degli alberi e agli standard tecnici e professionali dell’arboricoltura moderna.

Il programma prevede l’intervento di agronomi, periti agrari e arboricoltori certificati, che affronteranno temi fondamentali per la pianificazione del verde e la tutela del patrimonio arboreo cittadino.

Dopo la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali, aprirà i lavori il dottore agronomo Mario Carminati, con una relazione su “Il piano del verde a supporto del Piano dei Servizi”. Seguiranno gli interventi di Federico Simone, perito agrario e arboricoltore ETT, dedicato al rapporto tra tecnici e amministrazioni nella gestione del verde urbano, e di Pietro Maroè, agrotecnico e consigliere SIA, sugli “Standard tecnici in arboricoltura”.

Nel pomeriggio, dopo la pausa pranzo, il dottore agronomo Elia Galbusera approfondirà il tema “Alberi-habitat: ruolo ecologico e importanza della loro conservazione”. A seguire, Silke Battistini, arboricoltrice ETT e vicepresidente SIA, insieme a Giovanni Ugo, arboricoltore ETW e referente EAC SIA, illustreranno il ruolo dei professionisti della gestione del verde e le certificazioni europee European Tree Worker (ETW) ed European Tree Technician (ETT).

La giornata si concluderà con l’intervento del consigliere comunale e arboricoltore Samuele Ratti, affiancato da Silke Battistini, e con la visita guidata al Parco Storico di Villa Piazzo.

La prenotazione è obbligatoria ENTRO oggi, 19 novembre 2025, tramite il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddPpK-MglZ6ydagN6n5nL3VWJzfohjf7siqLQTCJp2ekddVg/viewform

Sono previsti riconoscimenti di crediti formativi professionali per Agrotecnici, Agrotecnici laureati, Periti Agrari e Dottori Agronomi e Forestali, secondo le modalità riportate nel programma ufficiale.