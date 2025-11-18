Al MeBo Museum una serata speciale dedicata ai sapori d’eccellenza: protagonista Alberto Marcomini FOTO

Una serata all’insegna della cultura gastronomica, dell’eccellenza casearia e della valorizzazione del territorio biellese: è ciò che attende i visitatori del MeBo Museum questo venerdì 21, con un appuntamento serale dedicato alla scoperta dei sapori italiani d’autore. L’evento prenderà il via alle ore 20, accogliendo il pubblico in un’esperienza che unisce racconto, degustazione e autentica passione per il gusto.

Ospite d’eccezione sarà Alberto Marcomini, Maitre Fromager, giornalista e volto storico di TG5 Gusto, considerato tra i massimi esperti italiani nel mondo dei formaggi. Una figura autorevole, capace di trasformare ogni incontro in un viaggio attraverso tradizioni, tecniche e storie di produzione. Accanto a lui, il contributo di Dario Torrione, Delegato ONAF, che accompagnerà il pubblico nella scoperta sensoriale dei prodotti selezionati.

Al centro dell’evento, alcuni dei più rappresentativi formaggi Botalla, eccellenze del territorio biellese e simbolo di una qualità radicata da generazioni. Prodotti scelti appositamente per questa iniziativa, raccontati nei loro profumi, nei loro contrasti e nella loro evoluzione, per un percorso che unisce conoscenza e piacere.

La degustazione sarà completata da un primo piatto e da un dolce, per una proposta enogastronomica a tutto tondo. La partecipazione ha un costo di 40 euro a persona, con prenotazione consigliata vista la disponibilità limitata di posti. A ospitare l’incontro è il MeBo Museum, realtà nata dalla collaborazione tra Birra Menabrea e Botalla Formaggi. Un luogo unico, dove il sapere brassicolo e caseario si intrecciano, dando vita a un percorso espositivo che celebra la storia, le lavorazioni e le eccellenze produttive del territorio. Un museo che non è solo spazio espositivo, ma anche punto di riferimento per iniziative che raccontano le tradizioni italiane del gusto.

L’evento rappresenta quindi non solo un’occasione per degustare prodotti di alta qualità, ma anche un momento di approfondimento culturale guidato da grandi professionisti del settore.

Una serata pensata per chi ama il buon cibo, per gli appassionati di formaggi d’autore e per chi desidera vivere un’esperienza che unisce sapori, cultura e territorio.

📅 Evento questo venerdì sera, 21

🍽️ Costo: 40 € a persona

👉 Prenota subito il tuo posto

#MeBo #MeBomuseum