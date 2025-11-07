Biella, l'Associazione Piccolo Fiore - Domus Laetitiae presenta il libro “Condividere il Bene”

L’Associazione Piccolo Fiore presenta il libro nato dal progetto “Condividere il Bene”, un percorso costruito attorno a 13 parole sul valore del Bene Comune: Volontariato, Solidarietà, Disabilità, Dono, Cura, Gentilezza, Fratellanza, Speranza, Altruismo, Accoglienza, Sorriso, Pace, Legalità.

L’evento si terrà sabato 22 novembre alle 15 all’Auditorium del Lanificio Maurizio Sella di Biella.

Il volume raccoglie riflessioni, parole e disegni di studenti, volontari, familiari e ospiti della Domus Laetitiae (dove opera Piccolo Fiore), insieme a testimonianze di uomini e donne che hanno vissuto il proprio impegno a favore degli altri.

Scuole partecipanti

Scuole elementari: Campiglia, Andorno, Sagliano, Ronco Valdilana, Verrone, Soprana, Sandigliano, Vallemosso, Tavigliano, Benna

Scuole medie inferiori: Cerrione, Andorno, Mosso, Occhieppo Inferiore, Pollone, Vigliano Biellese, Vallemosso, Pralungo, Tollegno, Salvemini (Biella), Marconi (Biella)

Testimonianze in programma

Dott. Momcilo Jankovic, pediatra oncologo dell’Ospedale S. Gerardo di Monza, da sempre accanto ai bambini malati e alle loro famiglie.

Guido Tallone, tra i redattori (con Luciano Tavazza) della Carta dei Valori del Volontariato (2001).

Alizè Piana, campionessa mondiale di wakeboard: dopo un grave incidente di rally nel 2021 e un lungo periodo di riabilitazione, nel 2023 è tornata al titolo iridato.

Fra Firas, francescano della Custodia di Terra Santa, originario di Hama (Siria): ha operato a Damasco e Aleppo e sostiene attività umanitarie per anziani, minori e persone fragili, anche negli anni della guerra in Siria.

Il ricavato delle vendite del libro sarà interamente devoluto all’Associazione Piccolo Fiore per i progetti socio-educativi della Domus Laetitiae.

A ispirare il percorso la frase di Edel Quin:

«Il Bene che fai non dura che un istante, ma nel ricordo può essere eterno».