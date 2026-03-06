A Sandigliano la scrittrice Camilla Anselmi presenta il libro “Dove è il mio cuore”

Sandigliano si prepara ad accogliere un evento culturale dedicato alla Festa delle Donne, all’insegna della letteratura, della montagna e delle storie femminili. Oggi, venerdì 6 marzo alle ore 21, presso il Teatro di Sandigliano in via Maroino 12, la scrittrice Camilla Anselmi presenterà il suo libro Dove è il mio cuore.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi legati alla Giornata Internazionale della Donna, con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il ruolo delle donne anche nel mondo della montagna. Il volume, propone infatti un viaggio biografico tra i rifugi e i bivacchi italiani intitolati alle donne, esplorando le loro vite, le passioni e i sogni che hanno lasciato un segno nella storia dell’alpinismo e della cultura alpina.

Attraverso racconti, testimonianze e suggestioni legate all’ambiente montano, l’autrice conduce il pubblico alla scoperta di luoghi simbolici e figure femminili spesso poco conosciute ma fondamentali. Il libro è arricchito dalle illustrazioni di Luca Pettarelli, che contribuiscono a rendere ancora più evocativo il viaggio narrativo tra cime e sentieri.

La serata rappresenterà un’occasione non solo per conoscere l’opera dell’autrice, ma anche per riflettere sul legame tra natura, memoria e identità femminile. L’evento è organizzato con il coinvolgimento di diverse realtà associative e culturali del territorio, in collaborazione con il Comune di Sandigliano.