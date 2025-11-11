Biella, alla Biblioteca Civica arrivano i “Laboratori di Salute” per promuovere il benessere

Prenderanno il via sabato 22 novembre 2025 i Laboratori di Salute “InFormati Bene”, un ciclo di tre appuntamenti gratuiti dedicati alla promozione del benessere e della salute, organizzati nell’ambito del progetto #SaperediSalute.

L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Civica “Alfredo Frassati” di Biella, in collaborazione con Fondazione 3BI, Cascina Oremo e l’ASL di Biella, e si svolgerà proprio negli spazi della Biblioteca, in piazza Eugenio Curiel 13.

Gli incontri, condotti dalle Infermiere di Famiglia e Comunità dell’ASL Biella, esperte in promozione della salute, offriranno ai partecipanti strumenti pratici e conoscenze utili per migliorare la qualità della vita e sviluppare abitudini salutari nella quotidianità.

“Sono particolarmente contenta del ruolo centrale della Biblioteca Civica per il progetto #SaperediSalute – ha commentato l’assessore Sara Gentile – perché le biblioteche possono e devono avere un ruolo importante nell’aumentare l’alfabetizzazione sanitaria, supportando i cittadini nell’acquisizione di una maggior consapevolezza rispetto alla propria salute.”

Il programma dei laboratori

- Sabato 22 novembre 2025, ore 11:00-13:00

“Scopri gli stili di vita che nutrono la tua longevità”

Laboratorio dedicato alle scelte quotidiane che favoriscono un invecchiamento sano e attivo.

- Martedì 2 dicembre 2025, ore 17:00-19:00

“I movimenti da fare per dare più forza e vitalità al corpo”

Sessione pratica con esercizi semplici ed efficaci per mantenere il corpo forte e vitale.

- Mercoledì 17 dicembre 2025, ore 17:00-19:00

“E se poi cado? Impara a proteggerti, e a proteggere i tuoi cari, con semplici gesti”

Workshop dedicato alla prevenzione delle cadute e alle strategie di protezione personale e familiare.

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria.

È possibile registrarsi compilando il modulo online al link bit.ly/4mS5vy6, oppure contattando la Biblioteca Fondazione 3BI al numero 015 1515 3132.

“Non restare a guardare. Coltiva il tuo benessere” è l’invito rivolto a tutti i cittadini a partecipare attivamente a questi momenti di apprendimento e condivisione, pensati per diffondere buone pratiche e strumenti concreti per prendersi cura di sé e dei propri familiari.