Domani a Brusnengo l'inaugurazione di “MATER 2”

Domani, sabato 7 marzo, alle ore 15, in Piazza Ubertalli, presso la Panchina Rossa contro la Violenza sulle Donne, in occasione dei festeggiamenti per la Giornata Internazionale della Donna, verrà inaugurata “MATER 2”, una scultura in marmo di Carrara realizzata nel 1989 dall’artista e scultrice brusnenghese Denise De Rocco, “Ambasciatrice Terzo Paradiso” della Fondazione Pistoletto.
“MATER” rappresenta una figura femminile stilizzata gravida, di cui se ne percepisce chiaramente lo stato attraverso i seni rigonfi ed il ventre risolto con una grande apertura ovale; il volto è schematico, a significare non “una” donna, ma “tutte” le donne nel susseguirsi delle generazioni: nonne, madri, figlie...
L'ovale è un potente simbolo universale di fertilità e rinascita, rappresenta il ciclo continuo della vita attraverso la sua forma chiusa, senza inizio né fine.
Lo spazio “vuoto”, che può essere attraversato, ed il “pieno”, dato dalla materia marmo, rievocano la creazione e l'unione di elementi opposti (cielo e terra), in un abbraccio eterno che racchiude, ed una protezione che trascende il tempo.