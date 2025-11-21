 / EVENTI

EVENTI | 21 novembre 2025, 15:14

Brusnengo dice "no" alla violenza contro le donne

La Pro Loco di Brusnengo, in collaborazione con l'associazione Terre Rosse Cultura ed Eventi e la Biblioteca di Brusnengo, organizzano per  SABATO 22 NOVEMBRE 2025 un evento in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne.

Alle ore 15 ci si troverà presso la Panchina Rossa di Piazza Ubertalli dove ci sarà un intervento dell'Avvocata Graziella Panetta dell'Associazione Non Sei Sola.

Nelle vetrine dei negozi di Brusnengo saranno esposte le scarpe rosse accompagnate da alcuni pannelli sul tema realizzati dagli alunni della Scuola Media di Brusnengo.

N. Verde NON SEI SOLA - 800 266 233

N. Antiviolenza e Stalking attiva h24 : 1522

c.s.Comune di Brusnengo, s.zo.

