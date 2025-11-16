Un anno di lavoro per il “Bosco Animato”: alunni di Strona protagonisti a Casapinta FOTO

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, il Comune di Casapinta e la Scuola Primaria di Strona “Serena Gibello Foglio” propongono per sabato 22 novembre l’iniziativa “Una passeggiata nel Bosco Animato”, lungo i sentieri del Lago delle Piane, rivolta a bambini, famiglie e a chiunque ami la natura.

L’appuntamento rappresenta l’esito di una collaborazione significativa tra l’Amministrazione comunale e la scuola, impegnate da tempo in progetti dedicati all’educazione ambientale e alla valorizzazione del territorio.

Un anno di lavoro condiviso

L’attività è il momento conclusivo di un percorso durato oltre dodici mesi che ha coinvolto 28 alunni e 7 insegnanti. I bambini hanno partecipato a laboratori pomeridiani con l’artista Rita Torello Viera, lavorando sulle tecniche di disegno e pittura per rappresentare flora e fauna locali, e hanno svolto diverse uscite didattiche nell’area del lago. Ogni studente ha scelto un albero da personalizzare con una frase dedicata alla natura.

Il tracciato preparato per l’occasione accompagnerà i partecipanti alla scoperta del “Bosco che ti osserva”: un allestimento con occhi applicati ai tronchi e cartelli realizzati dagli alunni.

Sono previsti 15 punti di sosta e 6 messaggi legati al rispetto dell’ambiente. Tra questi:

“Gli alberi sono essenziali per la respirazione…”

“Amate gli alberi. Sono come noi…”

La giornata proseguirà nel salone polifunzionale di Casapinta, dove saranno esposti i lavori prodotti durante i laboratori artistici. Gli studenti riceveranno un riconoscimento dall’Amministrazione comunale e concluderanno l’esperienza con una merenda.

Il sindaco Danilo Cavasin ha sottolineato: “Una piccola scuola come la Primaria di Strona non può che concentrarsi su un'istruzione di qualità, e un piccolo Comune non può che promuovere il rispetto per il territorio attraverso l'educazione…”

Il primo cittadino ha ringraziato insegnanti e volontari della Pro Loco per il supporto e la cura dei sentieri.

Le insegnanti hanno aggiunto: “È stata un’esperienza preziosa per gli alunni. Le lezioni con l’artista Rita Torello Viera sono state fondamentali per imparare a rappresentare gli elementi naturali con accuratezza…”

Ore 14:00 – Partenza dal piazzale della Chiesa di Casapinta

Ore 16:00 – Inaugurazione della mostra e premiazione degli alunni