Legalità e futuro: i Carabinieri di Valle Mosso di Valdilana incontrano gli studenti dell’IIS “Gae Aulenti” FOTO

Prosegue l’impegno dell’Arma nella diffusione della cultura della legalità tra le nuove generazioni.

Nella mattinata del 2 marzo 2026, i militari della Stazione Carabinieri di Valle Mosso di Valdilana hanno incontrato circa 25 studenti delle classi quarte dell’I.I.S. “Gae Aulenti” (sede di Mosso). L'incontro ha visto come relatore il Maresciallo Maggiore Rodolfo Marsella, Comandante della locale Stazione, il quale, alla presenza dei docenti, ha dialogato con i ragazzi su temi di fondamentale importanza per la loro crescita civica e sociale.

I temi al centro del dibattito Il Maresciallo Maggiore Marsella ha affrontato con chiarezza e pragmatismo le sfide del mondo moderno, focalizzandosi su:

⋅ Bullismo e Cyberbullismo: analisi delle dinamiche di gruppo, delle responsabilità penali e delle gravi conseguenze per le vittime.

⋅ Social Media: consigli pratici per un uso consapevole della rete e per la protezione della propria "identità digitale".

⋅ Reati di Genere: un momento di riflessione sul rispetto interpersonale e sugli strumenti di tutela previsti dalla legge.

⋅ Carriera e Arruolamento: illustrazione dei vari profili d'impiego e dei percorsi concorsuali per entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri.

"Il confronto diretto con le scuole è una nostra priorità," ha dichiarato il Maresciallo Maggiore Rodolfo Marsella. "Il nostro obiettivo è far percepire l'Arma come un punto di riferimento vicino e accessibile, lavorando sulla prevenzione affinché i giovani diventino cittadini sempre più consapevoli."

L’Arma dei Carabinieri ringrazia la dirigenza scolastica e il corpo docente dell’I.I.S. “Gae Aulenti” per la costante collaborazione e l'accoglienza