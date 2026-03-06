Cena cantata a Pray per la Festa della Donna

Una cena cantata con aperitivo, sorprese, animazioni e dj set. È questa l'iniziativa messa in campo dalla comunità di Pray per la Festa della Donna. Sarà a disposizione un ricco e variegato menù. L'appuntamento è per le 18 di domenica, 8 marzo, nei locali del salone polivalente del paese immerso nel cuore della Valsessera.
