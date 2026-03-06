Referendum, “Le ragioni del Sì”: domenica 8 marzo a Biella con Andrea Delmastro

Si terrà domenica 8 marzo alle ore 11, in Via Italia angolo Via G. Di Valdengo a Biella, il pubblico comizio dal titolo “Le ragioni del Sì”, promosso da Fratelli d'Italia in vista del referendum.

Interverrà l’Onorevole Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato alla Giustizia, per illustrare nel merito le motivazioni a sostegno del Sì e le implicazioni del voto referendario che si terrà il 22 e il 23 marzo, sui temi della giustizia.

L’iniziativa vuole essere un momento di approfondimento e confronto diretto con i cittadini, con l’obiettivo di spiegare contenuti, effetti e prospettive della riforma oggetto del referendum.

«Il referendum è uno strumento serio, che chiede ai cittadini di esprimersi su questioni che incidono concretamente sull’equilibrio dei poteri e sul funzionamento della giustizia – dichiara il Segretario provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini –. Sostenere il Sì significa assumersi la responsabilità di cambiare ciò che non funziona, senza ambiguità e senza scorciatoie. Non chiediamo un atto di fiducia, ma un voto consapevole: per questo vogliamo spiegare punto per punto cosa prevede la riforma e perché riteniamo sia un passaggio necessario per rendere la giustizia più efficiente».

«L'appuntamento di domenica sarà l’occasione per discutere nel merito, con trasparenza, del perché votare Sì. Il referendum non è una bandiera: è una scelta che incide sul futuro della Nazione».

Al termine è previsto un aperitivo con accompagnamento musicale.