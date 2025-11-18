Biella, si presenta il restauro del dipinto Trinità e angeli musicanti

La Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli, in collaborazione con la Città di Biella, il DocBi – Centro Studi Biellesi e la Fondazione Accademia Perosi, presenterà venerdì 21 novembre, alle 21, a Biella, presso la Basilica di San Sebastiano, il restauro del dipinto Trinità e angeli musicanti della pittrice Orsola Maddalena Caccia (Moncalvo, 1596 - 1676).

L’intervento di restauro sul dipinto Trinità di Orsola Maddalena Caccia e sulla sua cornice è stato reso necessario dalle cattive condizioni conservative dell’opera. Ripristinata la planarità del supporto e nuovamente tensionata la tela, è stata eseguita un’attenta pulitura della pellicola pittorica che ha consentito di riscoprire dettagli narrativi prima poco leggibili, come lo spartito in primo piano, e una gamma cromatica particolarmente elegante e variegata, tipica dell’artista.

La presentazione del restauro sarà seguita da un concerto di musica barocca a cura dell’Accademia Perosi che proporrà l’esecuzione di brani tratti dai repertori di Isabella Leonarda, monaca e compositrice novarese, ed Elizabeth Jacquet de La Guerre, virtuosa francese attiva alla corte di Luigi XIV. Il dialogo tra la Trinità restaurata di Orsola Caccia e le sonate di Leonarda e Jacquet de La Guerre rimanderanno ad un affondo sulla produzione artistica femminile del Seicento, offrendo al pubblico un’esperienza culturale capace di intrecciare spiritualità, virtuosismo e sensibilità poetica.