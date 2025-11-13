Tante cose da fare nel we del 14, 15 e 16 novembre

VENERDI' 14 NOVEMBRE
- Ponderano, autunno a teatro, spettacolo "Estremi mali...estremi rimedi" dalle 21
- Biella, Wooooow! Biella
- Biella, ore 17 inaugurazione pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Battistero
- Biella, IOLAVORO Biella 2025 con ingresso libero e gratuito.
- Biella, mercatino del libro usato
- Occhieppo Superiore Villa Mossa, il Fotogruppo Riflessi ospita il fotografo biellese Clemente Acquadro
- Biella, sui passi di Pier Giorgio: “Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla” al Don Minzoni
SABATO 15 NOVEMBRE
- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro
- Biella, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Battistero
- Palazzo Ferrero - Corso Piazzo 25 - Biella Piazzo, dalle 18 Images 2025 - A TUTTO COLORE
- Fraz. Oretto 22, Campiglia Cervo, dalle 10 LEZIONI DI YOGA A LA BURSCH, VALLE CERVO
- Masserano, dalle 18 "Noir a Palazzo": presentazione del libro Tornare dal bosco di Maddalena Vaglio Tanet
- Massazza, Verrone, Benna, Candelo e Cossato, “Passi in Comune contro la violenza”
- Biella, mercatino del libro usato
- Viverone, via Umberto I°, 107, dalle 10,30 alle 12 La Notte dei Pupazzi arriva in biblioteca!
- Biella, Seminario, dalle 10 Biblioteca del Seminario
- Vigliano Biellese, via Giuseppe Rivetti, 50/A dalle 9,30 Muntè al Pian, incontri tra montagna e pianura
- Vigliano, open day
- Biella, piazza Battistero, dalle 15 Archivio del Capitolo di Biella
- Tollegno, Tollegno in Scala
- Valdengo, Festa di Ringraziamento del Gruppo Agricoltori, concerto Coro di Valdengo
- Camburzano, festa San Martino, scambi, vestiti, laboratori per bambini, concerto alle 21
- Passi contro la violenza, da Massazza, Benna, Candelo
- Biella Oropa tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie.
- Cossato, ritrovo in piazza Tempia con Auser, passi in comune contro la violenza di genere dalle 10,30
- Sala, cena della Bagna Cauda per festa San Martino
- Biella, Palazzo Ferrero, Le acque interne biellesi conferenza Lega Navale Biella ore 15
- Casapinta, concerto ore 21 "E sono solo un uomo"
- Salussola, Mercatino Franchising Biella Salussola Volley
- Biella, ore 11 Agorà, si parla di "viabilità, prospettive per il biellese"
- Gifflenga invita tutti a partecipare alla Festa Patronale di San Martino
DOMENICA 16 NOVEMBRE
- Sordevolo, Mercatino degli Angeli
- Biella, pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza del Battistero
- Oropa, dalle 11 Visite guidate
- Casa Zegna apre eccezionalmente le porte del proprio archivio per una nuova edizione dell’Heritage Day
- Roppolo, “Su e Giù per Morzano”
- Biella, Biella Rugby la selezione Under 16 della Puglia, grazie all'invito del Biella Rugby, prenderà parte a un quadrangolare che si terrà a Biella
- Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella) Foliage
- Valdengo, Festa del Ringraziamento
- Occhieppo Inferiore, Mostra del Libro
- Tollegno, Tollegno in Scala
- Camburzano, festa San Martino, mostra, passeggiata nel bosco , giochi da tavolo, gimkana in bici, mercatino degli hobbisti
MOSTRA
- All’ex Mulino Susta di Soprana – Valdilana si terrà la mostra “Rinaldo Biasetti Retrospettiva”, in programma nei giorni sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 novembre, con apertura dalle 14 alle 18.
- Pettinengo, Cosmogonie. Il giardino segreto, la mostra personale di Davide Prevosto, fino al 30/11
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Vigliano, mostra dal 28 ottobre al 14 novembre, con orario da martedì a venerdì nel seguente orario: 14.30–18. "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti".
- Biella, “Carta. La forza espressiva della Paper Art” fino al 14 dicembre
- Locanda Bocchetto Sessera, fino al 30 novembre, sarà possibile visitare due esposizioni: Mostra fotografica di Tommaso Lamantia e Matteo Sella, dedicata al K2, “la montagna dei biellesi”, a cura di Manuela Piana e Andrea Formagnana del CAI Biella; Mostra delle copertine di The Bielleser ispirate alla montagna e agli Alpini, realizzate da Andrea Dalla Fontana, Daniele Basso, Luca Rimini, Luigi Cascella, Bruno Beccaro, Ye Wenlong e Matteo Sella. Il progetto è ideato e curato da Enzo Napolitano (The Bielleser) e da Michelle Bonesio Terzet della Locanda Bocchetto Sessera.
- Biella, Sala mostre il cantinone della Provincia "Ritratti allo specchio", mostra fino al 10/12/2025 dalle 10-12 Lunedi; Mercoledì ore9,30-12; Giovedì 9,30-12; Sabato 11-15; Domenica 15-18 Ingresso libero. Attraverso l’obiettivo del fotografo Stefano Ceretti realizzata in collaborazione con Anffas Biellese, l’arte diventa relazione, riconoscimento e autenticità.