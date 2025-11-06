Camburzano si prepara alla Festa di San Martino: due giorni ricchi di eventi

A Camburzano è tutto pronto per la Festa di San Martino, appuntamento che sabato 15 e domenica 16 novembre animerà il paese con un fitto programma di attività. La manifestazione è organizzata dal Comune di Camburzano insieme alla Parrocchia di San Martino, alla Confraternita del Santo Rosario, all’Associazione Famiglie in Gioco, al Gruppo Alpini e al Gruppo vocale VoceVersa, con il contributo di diverse realtà del territorio.

Il fine settimana si aprirà sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, con lo scambio di vestiti per bambini presso l’ex farmacia. Nel pomeriggio, alle 14.30, l’asilo ospiterà il laboratorio “Mani in pasta”, un momento dedicato alla preparazione delle tagliatelle insieme ai più piccoli e all’Associazione Famiglie in Gioco.

In serata, alle 21, la chiesa parrocchiale accoglierà il concerto dei cori VoceVersa e VocInsieme, presentato da Patrizia Latini.

La festa proseguirà domenica 16 novembre con una giornata che intreccia momenti di partecipazione, tradizione e solidarietà.

Alle 9.30 la palestra comunale ospiterà la mostra gastronomica a cura dell’Asilo Infantile di Camburzano e l’esposizione dei manufatti della Confraternita del Santo Rosario. Sempre alle 9.30 è previsto il ritrovo all’asilo per una passeggiata nel bosco, con partenza alle 10.

Alle 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, seguita dal rilancio dell’iniziativa Frà Galdino.

Dalle 11.45 il Gruppo Alpini offrirà la polenta concia, fino a esaurimento.

Il pomeriggio sarà animato da diverse proposte: dalle 14.30, le frittelle di mele, il vin brulé e il servizio bar curato dagli Alpini, accompagnati dalla musica del gruppo Eva Cera. Nello stesso orario, le ex scuole ospiteranno giochi da tavolo e tornei di carte, mentre davanti alla palestra si terrà il torneo di calcetto.

Alle 15, nell’area sportiva, spazio alla gimkana in bici e ai giochi per ragazzi, con la possibilità di iscriversi al torneo di pallavolo.

La giornata si concluderà alle 17, in chiesa, con “Il Mantello Strappato”, un momento di parole e musica curato da Riccardo Alberto, in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri.

Durante tutta la domenica saranno aperti il mercatino degli hobbisti, gli stand delle associazioni no-profit e la biblioteca comunale (dalle 14 alle 17).