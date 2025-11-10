 / EVENTI

A Tollegno torna "Tollegno in scala"

Tollegno si prepara ad accogliere nuovamente gli appassionati del modellismo con il ritorno di “Tollegno in scala”, l’appuntamento ormai tradizionale che porta nella palestra comunale di via Mancini 4 il fascino delle riproduzioni in miniatura.

L’evento si terrà sabato 15 novembre 2025, dalle 15 alle 18, e domenica 16 novembre, con apertura al pubblico dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Durante le due giornate sarà possibile ammirare macchine, treni, camion e molti altri modelli, tutti rigorosamente in scala, realizzati con cura e passione da modellisti provenienti da diverse zone. Ci saranno sia modelli statici, perfetti nelle loro linee e nei dettagli, sia dinamici, pronti a muoversi e a stupire grandi e piccoli.

La domenica sarà inoltre arricchita da una mostra scambio, un’occasione ideale per collezionisti e curiosi alla ricerca di pezzi particolari o semplicemente desiderosi di scambiare esperienze e consigli con altri appassionati.

s.zo.

