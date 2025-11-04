Heritage Day 2025: Casa Zegna apre le porte dell’archivio campionari

Domenica 16 novembre Casa Zegna apre eccezionalmente le porte del proprio archivio per una nuova edizione dell’Heritage Day, in occasione della Settimana della Cultura d’Impresa (14–28 novembre 2025) promossa da Museimpresa e dedicata quest’anno al tema “Raccontare l’intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse”.

Un’occasione unica per scoprire da vicino la storia, la visione e l’intraprendenza di Ermenegildo Zegna, imprenditore illuminato capace di coniugare innovazione e responsabilità sociale. I valori trasmessi dal fondatore continuano ancora oggi a ispirare l’attività della Fondazione Zegna, impegnata a promuovere una cultura d’impresa attenta alle persone e al territorio.

Un patrimonio vivo che ispira il futuro

Durante l’Heritage Day, i visitatori potranno ammirare i campionari storici custoditi nell’archivio di Casa Zegna: un patrimonio che continua a ispirare la creatività contemporanea e a orientare l’innovazione nel design e nello sviluppo dei tessuti, dove la ricerca estetica e la qualità del prodotto rappresentano la forma più autentica di innovazione.

La digitalizzazione dei campionari – oggi parte integrante del lavoro d’archivio – rappresenta una delle espressioni più concrete della dinamicità che caratterizza il dialogo tra storia e contemporaneità. Un percorso che intreccia artigianalità e tecnologia, tradizione e futuro, consentendo a designer e ricercatori di accedere in modo rapido a oltre un secolo di creatività tessile. È un esempio di come la cultura d’impresa sia capace di evolvere restando fedele ai propri valori fondanti: qualità, innovazione e responsabilità.

Un viaggio tra oggetti iconici e campionari storici

La visita guidata condurrà il pubblico attraverso i materiali originali che raccontano la storia della moda maschile del Novecento: dagli appunti del Fondatore ai campioni di stoffa che hanno segnato epoche e stili.

Tra i materiali conservati, spiccano tessuti iconici come il 120.000 del 1961, simbolo di eccellenza tessile, fino ai capi e agli accessori contemporanei a ispirati al guardaroba del Fondatore: un omaggio all’eleganza di Ermenegildo Zegna reinterpretata in chiave moderna.

Oltre ai campionari Zegna, i visitatori potranno ammirare anche i preziosi fondi Claude Frères ed Heberlein, testimonianze del dialogo continuo tra cultura tessile e creatività internazionale.

I 169 campionari Claude Frères, celebri per i tessuti cardati dai colori melange, sono un esempio di lavorazione tradizionale reinterpretata nelle collezioni contemporanee.

Il Fondo Heberlein, con oltre 2.000 volumi, documenta invece l’evoluzione del gusto e della moda del Novecento attraverso fantasie e tecniche di stampa che continuano a ispirare i designer di oggi, sempre in equilibrio tra tradizione e sperimentazione.

Informazioni pratiche

Domenica 16 novembre

Visite guidate: ore 11.30 / 14.30 / 16.00

Quota di partecipazione: €10 – Titolari Carta Abbonamento Musei: €5

Prenotazione obbligatoria: casazegna@fondazionezegna.org

Il ricavato delle visite sarà devoluto ai progetti educativi della Fondazione Zegna

Si ricorda che la visita all’archivio non è accessibile a persone con difficoltà motorie.

Non sono ammessi animali.