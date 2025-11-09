Gifflenga verso i 1100 anni di storia, si comincia con la Festa Patronale di San Martino

Il comune di Gifflenga invita tutti a partecipare alla Festa Patronale di San Martino, in programma da venerdì 14 a domenica 16 novembre. Tre giornate di musica, tradizione e comunità, organizzate in sinergia con la Pro Loco e con le associazioni del paese per celebrare insieme uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Il programma si aprirà venerdì 14 novembre con il concerto “Perosi in Concerto” nella Chiesa di San Martino, seguito da un gustoso Aperisotto. Sabato 15 novembre si terrà la suggestiva Lanternata di San Martino, con laboratorio creativo, merenda, cena e accensione collettiva delle lanterne, simbolo di luce e comunità. Domenica 16 novembre, la Santa Messa celebrata da Mons. Ravinale e il tradizionale “Pranzo in viaggio” concluderanno la festa in un clima di condivisione e memoria.

Questa edizione della festa patronale segna anche l’avvio ufficiale del progetto “Gifflenga… verso i 1100 anni”, un percorso che accompagnerà la comunità fino a dicembre 2026, quando il paese festeggerà il grande compleanno dei suoi 1100 anni di storia.

“La Festa di San Martino rappresenta da sempre il cuore della nostra comunità – afferma il sindaco Elisa Pollero – e quest’anno diventa anche il punto di partenza di un cammino che ci porterà a celebrare un traguardo importante. Gifflenga guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Invito tutti a partecipare, a condividere questi giorni di festa e a camminare insieme verso il nostro compleanno del dicembre 2026.”