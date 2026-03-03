A Biella Andy Warhol: serata a Palazzo Ferrero, tra pop art e pop music FOTO

Dopo il successo del 5 febbraio, Microsolchi, in collaborazione con Associazione Stile Libero e Palazzo Ferrero – miscele culturali, ripropone l’evento “Andy Warhol – Quando la pop music incontra la pop art”, ideato e condotto da Arnaldo Allara e Maurizio Pellegrini.

L’appuntamento è in programma giovedì 5 marzo alle 21, nella Sala dello Stemma di Palazzo Ferrero, a Biella-Piazzo. La serata rievoca il genio di Andy Warhol e il suo contributo al mondo della musica attraverso la creazione di copertine diventate iconiche per album di classica, jazz, pop e rock.

Un percorso tra immagini e suoni: dalle copertine legate ai Velvet Underground ai Rolling Stones, da Aretha Franklin a John Lennon, con esecuzioni live di brani tratti dagli stessi dischi. Gli interventi musicali sono affidati a Riki Massini (chitarra e voce) e Marella Motta (voce). Durante l’evento sarà inoltre possibile osservare da vicino alcune delle copertine più iconiche realizzate dall’artista.

L’iniziativa si svolge nell’ambito della mostra “ANDY WARHOL: POP ART & TEXTILES”, aperta a Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero fino al 6 aprile 2026.