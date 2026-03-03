Tollegno celebra l’8 marzo: “Lo sguardo delle donne” che racconta il Novecento FOTO

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Comune di Tollegno, in collaborazione con l’associazione Spazio 0-100, promuove un fine settimana di iniziative dedicate al valore, alla storia e al ruolo delle donne nella vita della comunità. Un programma semplice ma profondamente significativo, costruito attorno alla memoria collettiva del paese e alla dimensione della condivisione.

Sabato 7 marzo alle ore 21, presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi 70, si terrà “Lo sguardo delle donne”, una serata di proiezione di fotografie provenienti dall’Archivio Corona dedicate alle donne del Novecento a Tollegno. Le immagini raccontano lavoro, famiglia, tempo libero e relazioni sociali: non solo ricordi, ma frammenti di identità collettiva. L’obiettivo è riconoscersi nelle storie di chi ha contribuito, spesso in silenzio, alla costruzione della comunità locale. Al termine della serata seguirà un momento conviviale aperto a tutti.

Domenica 8 marzo alle ore 11, in piazza San Rocco, si svolgerà invece la distribuzione della mimosa, gesto simbolico e partecipato che rinnova il legame tra istituzioni e cittadinanza.

Il senso dell’iniziativa

L’Amministrazione comunale ha scelto di dedicare la ricorrenza non solo alla celebrazione, ma anche alla consapevolezza: la storia delle donne di Tollegno è parte integrante della storia del paese, in particolare in un territorio segnato dal lavoro manifatturiero e tessile, dove generazioni femminili hanno sostenuto economia, famiglie e vita sociale. Ricordare significa anche guardare avanti: le pari opportunità, il riconoscimento del lavoro di cura, l’accesso alla formazione e alla vita pubblica sono temi attuali che trovano radici proprio nelle esperienze di chi ci ha preceduto.

«L’8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica — sottolinea il Sindaco Lele Ghisio — ma un’occasione per riflettere insieme sulla nostra comunità. Le fotografie ci aiutano a comprendere che la storia di Tollegno passa anche e soprattutto dalle donne: dalle operaie, dalle madri, dalle giovani, dalle volontarie e da tutte coloro che ogni giorno contribuiscono alla vita del paese. Conoscere queste storie significa rafforzare il senso di appartenenza e costruire una comunità più consapevole e inclusiva».