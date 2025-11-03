IOLAVORO Biella, l’edizione 2025 si rinnova: "Più aziende, più studenti e maggiori opportunità" FOTO

È stata presentata oggi, nella Sala Giunta di Palazzo Oropa, la nuova edizione di IOLAVORO Biella 2025, la più importante manifestazione piemontese dedicata a occupazione, formazione e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’appuntamento è fissato per giovedì 14 novembre, dalle 10 alle 18, al PalaForum di Biella, con ingresso libero e gratuito.

Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato la Vicepresidente e Assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, e l’Assessore comunale al Commercio, Sviluppo economico e Lavoro, Anna Pisani.

Dopo il successo delle precedenti edizioni "sperimentali", IOLAVORO torna a Biella con un format completamente rinnovato, pensato per coinvolgere un pubblico sempre più esteso e per valorizzare il legame tra scuola, formazione e impresa.

L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di 34 aziende, 19 agenzie per il lavoro, 4 enti formativi e 7 Fondazioni ITS Academy del Piemonte, con 1.881 offerte di lavoro e 280 annunci pubblicati.

Saranno coinvolti oltre 770 studenti delle scuole biellesi, che parteciperanno a tour e laboratori dedicati all’orientamento e alla scoperta delle professioni.

«IOLAVORO Biella 2025 – ha dichiarato Elena Chiorino – ha una doppia missione: avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso strumenti concreti e coinvolgenti. Al tempo stesso, rimanere fedele alla sua vocazione originaria: quella di creare un punto d’incontro tra chi cerca occupazione e chi la offre. È un format rinnovato, capace di trasmettere l’orgoglio delle nostre eccellenze e il valore del “bello e ben fatto” che caratterizza il Made in Italy. Il Biellese è un territorio dinamico, con grandi potenzialità, e questa iniziativa serve a renderle visibili e accessibili a tutti».

La vicepresidente ha inoltre ringraziato la città di Biella per la collaborazione e l’accoglienza: «Le prime edizioni ci hanno dimostrato che qui c’è un tessuto vivo e collaborativo, pronto a raccogliere la sfida del futuro. Oggi lo spazio del PalaForum, che all’inizio poteva sembrare troppo grande, inizia a starci stretto, tanto che dovremo valutare l'utilizzo di spazi esterni: un segnale importante della crescita di questo evento».

Innumerevoli le novità per l'edizione 2025: i cuore dell’evento sarà la nuova Area DEMO, con dieci postazioni interattive curate da enti e forze dell’ordine: dai Vigili del Fuoco con la “Casa degli errori”, alla Questura, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale e alla Polizia Penitenziaria, fino alle realtà locali come l’ASL Biella, gli Apicoltori Biellesi, la Fondazione Ghirardi e Magnolab. Una delle principali novità sarà proprio il coinvolgimento dell’ASL di Biella, che proporrà laboratori sulle professioni sanitarie, con dimostrazioni pratiche e attività pensate per avvicinare i ragazzi al mondo della sanità. Uno spazio sarà dedicato all’area istituzionale con la Regione Piemonte, l’Agenzia Piemonte Lavoro, INAIL, Consulenti del Lavoro, IRIS, CISSABO e le nuove aree “smart”, tra cui il CV Booth, i corner live studio e gli speed lab, pensati per favorire l’incontro diretto tra candidati, aziende e operatori dei Centri per l’Impiego; non mancheranno le associazioni di categoria.

Durante la giornata del 14 novembre si alterneranno momenti di orientamento e storytelling come “Io Scelgo” e “MiniTED – Storie che ispirano”, con la partecipazione di Sviluppo Lavoro Italia, Agenzia Piemonte Lavoro e Obiettivo Orientamento Piemonte.

Ospite speciale della tappa biellese sarà Vincenzo Mauro, conosciuto sui social come @3minuticolprof, il docente che con i suoi video divulgativi spiega i fatti della vita quotidiana attraverso i numeri e la logica, sfatando le fake news e insegnando a risalire alle fonti dell'informazione.

«Biella e il Biellese sono territori dalle potenzialità straordinarie – ha dichiarato il sindaco Marzio Olivero –. Eventi come IOLAVORO ci permettono di farle conoscere e valorizzare. Oggi il mondo del lavoro richiede competenze sempre più specifiche e professionalità qualificate: per questo è importante offrire ai giovani occasioni concrete di incontro e confronto con le imprese. Il lavoro è cambiato, e finalmente riesce a dialogare con i ragazzi in modo nuovo e diretto».

Sulla stessa linea l’assessore Anna Pisani, che ha sottolineato il valore dell’orientamento precoce: «È fondamentale aiutare i giovani a conoscere il mondo del lavoro e le opportunità che offre il nostro territorio. Spesso gli studenti pensano di dover cercare altrove il proprio futuro, ma non è così: Biella offre percorsi di formazione e di crescita professionale di alto livello. Con IOLAVORO i ragazzi possono toccare con mano ciò che li attende, comprendendo che esistono possibilità concrete anche qui, vicino a casa».

L’ingresso alla manifestazione è libero e aperto a studenti, cittadini e persone in cerca di occupazione. Momenti di formazione, laboratori, attività pratiche e di confronto saranno dedicate ai bambini in tenere età, fino a coloro che, over 50, intendono

Con il suo approccio partecipativo e il coinvolgimento di imprese, scuole e istituzioni, IOLAVORO Biella 2025 si conferma una piattaforma capace di connettere competenze e opportunità, territorio e futuro.