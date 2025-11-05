… e sono solo un Uomo, in ricordo di don Renzo Noris

Appuntamento corale a Casapinta, presso la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo, sabato 15 novembre 2025 alle ore 21.00, per ricordare, a quattro anni dalla sua scomparsa, l’amato Don Renzo Noris. Saranno presenti la Cantoria di Casapinta, la Cantoria del Mortigliengo, la Corale di Casapinta e la Cantoria di Trivero.

Nativo di Trivero, dove ha trascorso la sua giovinezza, e vice parroco della Parrocchia di Trivero Matrice, Don Renzo Noris giunse nella nostra Unità Pastorale nel 2008 come Parroco di Soprana e Mezzana, e successivamente di Casapinta e Strona, portando una sferzata di energia nella comunità, con umiltà, competenza e passione.

Figura carismatica e puntuale nella sua attività Pastorale, seppe aggregare intorno a sé giovani e famiglie con iniziative mirate quali la creazione della Cantoria del Mortigliengo, la riapertura del cineteatro Angelus e l’organizzazione di Centri Estivi.

Mancata prematuramente la figura terrena, è rimasta indelebile l’impronta del suo operato.

Sarà una serata in suo ricordo, con i suoi ragazzi, la sua comunità e tutti coloro che hanno condiviso un tratto di strada con Lui.