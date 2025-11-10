Torna a Biella il mercatino del libro usato. L'appuntamento è nella Biblioteca Civica – Alfredo Frassati dal 13 al 15 novembre.
In cambio di una piccola offerta gli appassionati potranno trovare molti interessanti volumi. Il ricavato della vendita verrà utilizzato per le attività dell’Associazione Amici della Biblioteca a favore della Biblioteca Civica e della Biblioteca Ragazzi.
Questi gli orari: giovedì 13 novembre dalle 13 alle 18.30; venerdì 14 novembre dalle 9 alle 18.30; sabato 15 novembre dalle 9 alle 13.