"Evviva il colore": a Vigliano una mostra in Biblioteca del pittore Giacomo Fileppo

Martedì 28 ottobre, alle 16, presso la Biblioteca di Vigliano Biellese, sarà inaugurata la mostra "Evviva il colore. Il percorso artistico di Giacomo Fileppo in trentasei dipinti".

Il pittore, nato nel 1942, vive da sempre a Vigliano Biellese. E’ autodidatta e fondatore nel 1974 del circolo “Amici dell’arte” che è stato operativo per 40 anni, fino al 2014. Il titolo della mostra, “Evviva il colore” riprende il suo percorso di vita, infatti il suo amore per le sfumature di ogni colore nasce dalla sua prima professione: quella di tintore colorista.

Fileppo mette anche a disposizione la passione per il colore all’arte; è un pittore capace di curare la materia pittorica fino al dettaglio. La sua passione per la terra biellese gli ha suggerito visioni paesaggistiche delicate in cui le tinte si amalgamano e si fondono creando scorci luminosi e ed eleganti paesaggi. La Baraggia nelle diverse stagioni, le case, le baite sono gli elementi principali del suo discorso d’arte.

La mostra sarà visitabile dal 28 ottobre al 14 novembre, con orario da martedì a venerdì nel seguente orario: 14.30–18.