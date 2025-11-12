Armonie e voci alla Festa del Ringraziamento con il Coro di Valdengo

In occasione della Festa di Ringraziamento del Gruppo Agricoltori, il Coro di Valdengo accompagnerà i presenti con voci, armonie e spirito di comunità in un viaggio musicale nella calda atmosfera autunnale.

All’interno della rassegna “Valdengo in musica 2025/26”, sabato 15 novembre l’auditorium comunale ospiterà la Cantoria alle 21; composta da un coro di 20 persone hanno un repertorio che spazia dal sacro al profano e che intreccia melodie popolari, canti di ispirazione sacra e brani contemporanei, in un dialogo tra terra, lavoro e speranza.

“Abbiamo voluto che questa serata fosse un momento di incontro e di gratitudine – raccontano dal Coro di Valdengo – un modo per dire grazie a chi ogni giorno lavora la terra e per ricordare che la musica, come l’agricoltura, nasce da pazienza, cura e passione.”