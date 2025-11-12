Soprana, "Retrospettiva": presentata la mostra dedicata a Rinaldo Biasetti

All’ex Mulino Susta di Soprana – Valdilana si terrà la mostra “Rinaldo Biasetti Retrospettiva”, in programma nei giorni sabato 15, domenica 16, sabato 22 e domenica 23 novembre, con apertura dalle 14 alle 18.

L’esposizione nasce come un viaggio nel linguaggio artistico di Rinaldo Biasetti, per ricordare l’artista e architetto biellese, scomparso improvvisamente lo scorso settembre, poco prima di avviare l’organizzazione della sua mostra personale.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Amici di Rinaldo, in accordo con la famiglia e in collaborazione con l’Ecomuseo Ex Mulino Susta, si avvale del patrocinio del Comune di Valdilana. L’apertura sarà accompagnata, sabato 15 novembre alle ore 16, da una presentazione e un momento conviviale in ricordo dell’artista.

La mostra offre un’occasione per immergersi nell’universo cromatico e sensoriale di Biasetti, in cui l’arte diventa espressione di un tempo sospeso tra ricordo e percezione. Dalle prime opere figurative contemporanee, arricchite da richiami all’impressionismo e da una dimensione simbolica e intima, fino ai lavori più recenti, caratterizzati da pennellate rapide e incisive, la sua produzione racconta una costante ricerca di equilibrio tra forma e colore.

Le ultime opere, vere e proprie trasposizioni visive di impressioni e sensazioni, dissolvono la figura e il paesaggio in giochi di luce e ombra. Il colore, protagonista assoluto, sostituisce il disegno, conferendo alle tele una vitalità vibrante e una poetica della precarietà, riflesso del nostro tempo.

Nato a Biella nel 1952 e residente a Strona, Biasetti si è formato al Politecnico di Torino, dove ha studiato architettura entrando in contatto con l’opera di Carlo Mollino, figura che ha profondamente influenzato la sua visione artistica. L’attenzione per il dettaglio e la libertà espressiva dell’architetto torinese sono diventate per Biasetti elementi chiave di un percorso pittorico in continua evoluzione, capace di restituire, attraverso paesaggi, ritratti e scene quotidiane, la transitorietà dell’esistenza con un’intensità evocativa unica.

Il Comitato Amici di Rinaldo ha voluto così portare a compimento un progetto che l’artista non aveva potuto realizzare, offrendo al pubblico la possibilità di riscoprire la sua sensibilità, la sua visione e il suo linguaggio pittorico.