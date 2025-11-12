A Occhieppo Inferiore la "Mostra del libro" tra colazioni e letture

Prosegue nel fine settimana la Mostra del Libro ad Occhieppo Inferiore. Sabato 15 novembre alle 19 ci sarà l'Apericena quindi alle 20,30 l'Associazione Piccolo Fiore presenta "Campioni di gentilezza, atleti para olimpici e scrittori si raccontano".

Domenica alle 9 ci sarà la colazione tra i libri con letture animate a cura di Claudio Callegari, mentre nel pomeriggio, alle 16,30 è previsto lo spettacolo "La fattoria degli animali" a cura di Annalisa Perino e Alessandro Pescarolo.

L'evento è organizzato dal Comune di Occhieppo Inferiore, con la collaborazione dell'Associazione Turistica Pro Loco di Occhieppo Inferiore, del Circolo del Pettirosso, dell'Associazione L'Alveare e della Filarmonica di Occhieppo Inferiore.