Mercatino Franchising Biella Salussola Volley: presentazione ufficiale della squadra e DJ set

Il Mercatino Franchising Biella Salussola Volley è pronto a inaugurare ufficialmente la stagione sportiva 2025/2026 nel campionato di Prima Divisione con un evento speciale dedicato a sostenitori, partner e cittadini.

L’appuntamento è fissato per sabato 15 novembre presso il Salone Polivalente di Salussola, in via Elvo 58. Sarà l’occasione per conoscere da vicino gli atleti, i nuovi innesti e lo staff tecnico che difenderanno i colori del club nella nuova avventura sportiva.

La serata avrà inizio alle 19, con la presentazione ufficiale della squadra, durante la quale saranno illustrati i componenti del gruppo, lo staff e gli obiettivi per la prossima stagione. Seguirà una cena a base di Panissa, piatto tipico della tradizione locale, in un momento di convivialità e condivisione tra squadra e pubblico.

Dalle 22, il Polivalente si trasformerà in una vera e propria pista da ballo: un DJ set animerà la serata, offrendo a tutti la possibilità di festeggiare e ballare insieme alla squadra fino a tarda sera.

Per informazioni informazioni: Teresa al 388 3552552, Mattia al 366 5982448 o Michael al 393 5831060.