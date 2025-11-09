A Oropa il tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie

Sabato 15 novembre, alle 14.30, nella Basilica Antica del Santuario di Oropa, si svolgerà il tradizionale rito di pulizia della Sacra Effigie.

La statua della Madonna verrà portata all’esterno del sacello per consentire la pulizia che sarà effettuata con un panno di lino. La cerimonia è un gesto carico di affetto e di tradizione: una “carezza” alla Madonna. Durante il rito, si attesta che sui volti della Madonna e di Gesù non si posa mai la polvere.

Questo fenomeno, a cui nessuno riesce a dare una spiegazione, viene constatato ogni anno e richiama nella Basilica Antica di Oropa sempre più fedeli. Tutti i pellegrini possono prendere parte alla cerimonia: al termine della pulizia, verrà donato ai partecipanti un piccolo lino con cui possono accarezzare la Madonna prima che venga riposta nella teca.