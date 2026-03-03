 / CRONACA

CRONACA | 03 marzo 2026, 12:40

Un'altra auto in contromano sulla Super, segnalazioni al 112

Il mezzo sarebbe stato notato poco dopo l'uscita di Chiavazza in direzione di Cossato.

Un'altra auto in contromano sulla Super, segnalazioni al 112 (foto di repertorio)

Sembra proprio che un altro mezzo abbia percorso la Superstrada in contromano. A segnalare l'accaduto alcuni automobilisti in transito nella mattinata di ieri, 2 marzo. Dalle prime informazioni raccolte, pare che il veicolo abbia percorso un tratto di strada dall'uscita di Chiavazza in direzione di Cossato. 

Sul posto sono intervenuti velocemente i militari dell'Arma ma non vi era più traccia dell'autovettura. Non è la prima volta che accade: lo scorso mercoledì, 25 febbraio, un analogo episodio si è verificato nel territorio di Masserano. In quel caso, si è sfiorato lo schianto frontale, come riportato dalle immagini riprese da una dashcam presente a bordo.

g. c.

