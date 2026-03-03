Un'altra auto in contromano sulla Super, segnalazioni al 112

Sembra proprio che un altro mezzo abbia percorso la Superstrada in contromano. A segnalare l'accaduto alcuni automobilisti in transito nella mattinata di ieri, 2 marzo. Dalle prime informazioni raccolte, pare che il veicolo abbia percorso un tratto di strada dall'uscita di Chiavazza in direzione di Cossato.

Sul posto sono intervenuti velocemente i militari dell'Arma ma non vi era più traccia dell'autovettura. Non è la prima volta che accade: lo scorso mercoledì, 25 febbraio, un analogo episodio si è verificato nel territorio di Masserano. In quel caso, si è sfiorato lo schianto frontale, come riportato dalle immagini riprese da una dashcam presente a bordo.