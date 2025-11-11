Fotogruppo Riflessi ad Occhieppo Superiore: un viaggio tra i fondali marini con le immagini di Clemente Acquadro

Il Fotogruppo Riflessi ospita venerdì 14 novembre alle ore 21, presso Villa Mossa a Occhieppo Superiore, il fotografo biellese Clemente Acquadro, specializzato in fotografia subacquea.
Durante la serata, il pubblico potrà immergersi virtualmente tra le barriere coralline tropicali dei mari di tutto il mondo, esplorando relitti, coralli, pesci e altre meravigliose creature marine attraverso gli scatti realizzati dall’autore nel corso delle sue spedizioni.
Un appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di fotografia e natura.